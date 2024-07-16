Вавринка выбыл в первом круге турнира в Гштааде

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Швейцарец Стэн Вавринка проиграл словаку Лукашу Клейну в первом круге грунтового турнира в Гштааде (Швейцария) — 6:7 (4:7, 6:2, 5:7.

Матч длился 2 часа 3 минуты. Вавринка за игру реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов. Клейн — 1 из 4.

Во втором круге 118-я ракетка мира сыграет с французом Кантеном Алисом.

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Лукаш Клейн (Словакия) — Стэн Вавринка (Швейцария, 8) — 7:6 (7:4), 2:6, 7:5