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Сегодня, 18:54

Шелтон обыграл Вавринку и вышел в третий круг турнира в Базеле, где сыграет с Рублевым

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Экс-третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка уступил американцу Бену Шелтону во втором круге на турнире в Базеле — 6:7 (2:7), 5:7.

Встреча продлилась 1 час 37 минут. Вавринка четыре раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету американца девять эйсов, одна двойная и один реализованный брейк из одного возможного.

В четвертьфинале соревнований Шелтон сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 256 480 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Бен Шелтон (США, 6) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 7:6 (7:2), 7:5

Андрей Рублев
Стэн Вавринка
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