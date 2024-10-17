Вавринка вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме
Швейцарец Стэн Вавринка победил испанца Алехандро Давидовича Фокину во втором круге турнира в Стокгольме — 6:4, 3:6, 7:5.
Матч длился 2 часа 14 минут. Вавринка в решающем сете уступал со счетом 2:4.
В четвертьфинале швейцарец встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия, 1) — Александр Мюллер (Франция).
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open
Призовой фонд 690 135 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:4, 3:6, 7:5
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