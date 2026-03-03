Циципас: «Моя мама называет меня по-простому — Степкин»

Греческий теннисист с российскими корнями Стефанос Циципас рассказал о взаимоотношениях с мамой в блоге Анны Чакветадзе «Чак-Чат» на канале First&Red. Мать Циципаса Юлия Сальникова является бывшей советской теннисисткой.

— Мне стало интересно, как тебя называют дома члены семьи. Ты известен как Стефанос, но я также слышала Степа и Степан.

— Все верно, это меня так называют со стороны мамы. Моя мама иногда называет меня более ласково, по-простому — Степкин. Да, ей нравится, так что я привык к этому за эти годы.

— А когда она сердится, называет тебя Степан?

— Иногда да. По-разному бывает.

— Твоя мама сказала, что помогла бы тебе стать лучше, если бы твоя команда позволила ей. Почему она больше не участвует?

— Моя мама очень страстно относится к игре. Она очень любит меня и желает мне только лучшего. Но она, к сожалению, нестабильна в плане ежедневного присутствия. Это идет от чувств. У нее много чувств, эмоций. Я люблю ее до смерти. Она мой самый любимый человек в мире. В прошлом она действительно мне очень помогала. Но, к сожалению, в ее возрасте, в ее положении ей нелегко путешествовать со мной круглый год. И я думаю, в моей команде уже достаточно членов семьи. Думаю, это было бы чересчур, — сказал Циципас.