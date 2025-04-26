Циципас обыграл Штруффа и вышел в третий круг турнира в Мадриде
Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге турнира в Мадриде — 3:6, 6:4, 6:3.
Встреча продлилась ровно 2 часа.
На счету Циципаса 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-поинта из 8. Штруфф сделал 7 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-поинта из 7.
Во втором круге 26-летний Циципас встретится итальнцем Лоренцо Музетти.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 17) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 3:6, 6:4, 6:3
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