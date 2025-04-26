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Сегодня, 18:15

Циципас обыграл Штруффа и вышел в третий круг турнира в Мадриде

Сергей Ярошенко
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Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге турнира в Мадриде — 3:6, 6:4, 6:3.

Встреча продлилась ровно 2 часа.

На счету Циципаса 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-поинта из 8. Штруфф сделал 7 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-поинта из 7.

Во втором круге 26-летний Циципас встретится итальнцем Лоренцо Музетти.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 17) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 3:6, 6:4, 6:3

Теннис
Стефанос Циципас
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