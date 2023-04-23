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Сегодня, 11:38

Циципас — о матче с Алькарасом: «Это будет встреча с лучшим теннисистом мира»

Виталий Косик
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о предстоящей встрече со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в финале турнира в Барселоне.

«Я не испытываю страха, выходя на корт. Чтобы победить, нужно быть лучше Алькараса. Я готов столкнуться со всеми трудностями и проблемами, ведь это будет матч с лучшим теннисистом мира на данный момент. За последние два года Карлос показал, что способен в важные моменты показывать свою лучшую игру. Это серьезный вызов и я должен максимально сконцентрироваться на этом матче. Так было, когда я играл против Рафы Надаля в Мадриде, когда играл против Новака Джоковича на разных грунтовых кортах. Я должен сделать шаг вперед, другого выбора нет», — приводит слова Циципаса Sportskeeda.

Финальный матч турнира между Алькарасом и Циципасом состоится сегодня, 23 апреля. Начало игры — в 17:00 мск.

Теннис
Карлос Алькарас
Стефанос Циципас
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