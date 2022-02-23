Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира в Акапулько

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира ATP в Акапулько (Мексика). В первом круге Циципас победил серба Ласло Джере в двух сетах — 7:6 (9:7), 7:6 (7:4). Во втором круге грек встретится с победителем матча Джеффри Джон Вольф (США, Q) — Лоренцо Сонего (Италия). Акапулько (Мексика) Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC Призовой фонд 1 678 065 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Стефанос Циципас (Греция, 3) — Ласло Джере (Сербия) — 7:6 (9:7), 7:6 (7:4)