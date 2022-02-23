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Сегодня, 09:24

Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира в Акапулько

Иван Торопцев
Корреспондент

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира ATP в Акапулько (Мексика).

В первом круге Циципас победил серба Ласло Джере в двух сетах — 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

Во втором круге грек встретится с победителем матча Джеффри Джон Вольф (США, Q) — Лоренцо Сонего (Италия).

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 678 065 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Ласло Джере (Сербия) — 7:6 (9:7), 7:6 (7:4)

Теннис
Стефанос Циципас
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