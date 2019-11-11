Стефанос Циципас: «Твердил себе, что буду продолжать пытаться и одержу победу над Медведевым»

Стефанос Циципас прокомментировал победу над Даниилом Медведевым на старте итогового турнира ATP.

— Одна из самых сложных побед в моей карьере, — сказал Циципас в эфире «Евроспорт». — Придал себе заряд уверенности этой победой. Такое облегчение.

Я пять раз проигрывал ему прежде. Но твердил себе, что буду продолжать пытаться и одержу победу, даже если потребуется очень много попыток. Спасибо болельщикам за поддержку.

Что я чувствую от дебюта на итоговом турнире? Мурашки по коже бегут. Когда-то я мечтал играть на этих кортах. И сейчас я получаю наслаждение. Проделал большой путь, чтобы попасть сюда. И теперь мои труды были вознаграждены.