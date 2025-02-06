Циципас обыграл Грикспура и встретится с победителем Медведева на турнире в Роттердаме

Греческий теннисист Стефанос Циципас победил нидерландца Таллона Грикспура во втором круге турнира в Роттердаме — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:5. Игра продолжалась 3 часа 1 минуту. В четвертьфинале соперником Циципаса станет итальянец Маттиа Беллуччи, который во втором круге обыграл россиянина Даниила Медведева (6:3, 6:7 (6:8), 6:3). Роттердам (Нидерланды) Турнир ATP ABN AMRO Open Закрытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Стефанос Циципас (Греция, 6, WC) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:5