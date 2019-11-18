Стефанос Циципас: «Так давно не пользовался соцетями, что теперь это моя новая фобия»

Греческий теннисист Стефанос Циципас, который стал победителем итогового турнира ATP, рассказал, что не пользуется соцсетями.

— Я уже так давно ими не пользовался, что теперь это моя новая фобия, — asaptext.com. — Когда утром Патрик Муратоглу скроллил ленту инстаграма, я стал так сильно нервничать, что сказал ему, что мне доставляет дискомфорт видеть посты других людей.

Теперь мне это совсем не нужно. Раньше я слишком много думал о том, что происходит там, соцсети занимали все мое свободное время. Потом я понял, что это просто потеря энергии для моего мозга и мышления.