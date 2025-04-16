Циципас обыграл Корду во втором круге турнира в Барселоне
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне.
В матче второго круга 16-я ракетка мира победил американца Себастьяна Корду — 7:6 (7:4), 6:4. Встреча длилась 1 час 38 минут.
За выход в полуфинал Циципас поборется с представителем Франции Артюром Фисом.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 889 200 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 3) — Себастьян Корда (США) — 7:6 (7:4), 6:4
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