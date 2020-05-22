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Стефанос Циципас: «Русские очень жесткие, это их культура»

08:26
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Грек Стефанос Циципас рассказал о своих русских корнях. Его дедом является олимпийский чемпион 1956 года по футболу Сергей Сальников.

— Чтобы стать профессиональным теннисистом, тебе нужна внутренняя прочность. Она у меня есть, и я думаю, что это моя русская часть. Русские очень жесткие, это их культура. Греческая сторона — это скорее про самовыражение, про философствование. Свою креативность я унаследовал из Греции.

Мой дедушка — Сергей Сальников, в России его считают легендой. У него было много интересов, но особенно хорош он был в футбол, он играл за ту же команду, что и Лев Яшин. Он выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году, выступая за СССР. Мне бы очень хотелось с ним встретиться. Но, к сожалению, он умер в 50 лет. н выступал за московский «Спартак», его до сих пор уважают за то, что он сделал для команды, за число выигранных трофеев. Дед был очень преданным игроком.

Дополнительная информация:

https://www.eurosport.ru/tennis/story_sto7754815.shtml

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