Стефанос Циципас: «Русские очень жесткие, это их культура»

Грек Стефанос Циципас рассказал о своих русских корнях. Его дедом является олимпийский чемпион 1956 года по футболу Сергей Сальников.

— Чтобы стать профессиональным теннисистом, тебе нужна внутренняя прочность. Она у меня есть, и я думаю, что это моя русская часть. Русские очень жесткие, это их культура. Греческая сторона — это скорее про самовыражение, про философствование. Свою креативность я унаследовал из Греции.

Мой дедушка — Сергей Сальников, в России его считают легендой. У него было много интересов, но особенно хорош он был в футбол, он играл за ту же команду, что и Лев Яшин. Он выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году, выступая за СССР. Мне бы очень хотелось с ним встретиться. Но, к сожалению, он умер в 50 лет. н выступал за московский «Спартак», его до сих пор уважают за то, что он сделал для команды, за число выигранных трофеев. Дед был очень преданным игроком.