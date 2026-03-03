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3 марта, 18:00

Циципас: «Что во мне самого русского? Я люблю роскошь»

Галина Глазко
редактор интернет отдела

Греческий теннисист Стефанос Циципас в блоге Анны Чакветадзе «Чак-Чат» на канале First&Red рассказал, что его связывает с Россией.

— Что во мне самого русского? Я люблю роскошь, наверное, — сказал Циципас. Не знаю. Я ценю, люблю роскошь. Пожалуй, это самое русское во мне.

— Как бы ты описал русский характер?

— Довольно отстраненные, пока не узнаешь человека поближе, но если ты уже внутри и стал другом, то ты действительно свой. Это именно то, какой я.

— Ты следишь за русской культурой через фильмы, книги, музыку?

— Музыка, фильмы и некоторые видео о путешествиях на YouTube.

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Стефанос Циципас
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