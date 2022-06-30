Циципас прокомментировал предстоящую игру против австралийца Кирьоса

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал предстоящую игру против австралийца Ника Кирьоса в третьем круге Уимблдона.

«Кажется, что здесь нет ни одного человека, кто не знал бы Ника. Мы играли друг с другом и проводили отличные матчи на разных этапах соревнований», — цитирует Циципаса ATP Tour. — Я очень уважаю игру Кирьоса и его умение использовать свои таланты. Он по-настоящему сражается, когда действительно этого хочет. Это будет непростой поединок на траве" .

23-летний Циципас обыграл австралийца Джордана Томпсона во втором круге Уимблдона (6:2, 6:3, 7:5).