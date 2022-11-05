Циципас о полуфинале Парижа-2022 против Джоковича: «Важно не делать слишком много, раньше я использовал много мощи»

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал предстоящий матч полуфинала турнира ATP 1000 в Париже против серба Новака Джоковича.

Циципас проиграл все шесть последних матчей против 21-кратного победителя турниров «Большого шлема».

«Мне нужно будет продемонстрировать стабильность, которую я показывал по ходу турнира. У меня есть оружия, которые я могу использовать. Но мне кажется, что в прошлом я использовал слишком много вращения или мощи.

Для меня важно оставаться на среднем уровне и не делать слишком много. Это будет физически сложный матч, и я должен буду хорошо двигаться», — цитирует грека пресс-служба ATP.

Циципас и Джокович сыграют сегодня, 5 ноября. Ориентировочно матч начнется в 18.30 мск.