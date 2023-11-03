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Циципас — о победе над Хачановым: «Я чувствовал, что мне удается разнообразить игру»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым (6:3, 6:4) в четвертьфинале «мастерса» в Париже.

«Я чувствовал, что мне удается разнообразить свою игру. Я воспринимаю это как возможность продолжать совершенствоваться, смотреть вперед и ценить каждый момент, который выпадает на мою долю в предстоящих матчах. Я отлично чувствовал мяч в матче с Хачановым и без колебаний в конце вышел к сетке. Такие удары, как дроп-шот, хорошо чувствуются на струнах ракетки... Я не привык так ставить матч-пойнт, но это было здорово», — приводит слова Циципаса сайт ATP.

Циципас одержал свою 300-ю победу в карьере. Грек в полуфинале «мастерса» сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Теннис
Карен Хачанов
Стефанос Циципас
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