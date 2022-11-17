Циципас — о победе над Медведевым: «Было очень утомительно. Казалось, что матч никогда не закончится»

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в матче групповой стадии Итогового турнира ATP.

«Это было очень утомительно. Я так рад, что преодолел это, победил и смог насладиться вместе с болельщиками. Это большая победа! Я очень горжусь своим выступлением. Мне казалось, что это никогда для меня не закончится. Даже в последнем гейме, когда он подавал, я чувствовал, что смогу взять несколько мячей, что мне представится возможность — так и произошло. Было здорово вернуться в матч. Я почувствовал себя заново рожденным! И каким же прекрасным способ удалось закончить эту игру», — приводит слова Циципаса сайт ATP.

Греческий теннисист обыграл россиянина со счетом 6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1). Медведев после этого поражения лишился шансов на выход в плей-офф Итогового турнира.

Из «Красной группы» уже вышел Новак Джокович, а второе место в пятницу, 18 ноября, разыграют Циципас и россиянин Андрей Рублев.