Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 06:21

Циципас — о победе над Медведевым: «Было очень утомительно. Казалось, что матч никогда не закончится»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в матче групповой стадии Итогового турнира ATP.

«Это было очень утомительно. Я так рад, что преодолел это, победил и смог насладиться вместе с болельщиками. Это большая победа! Я очень горжусь своим выступлением. Мне казалось, что это никогда для меня не закончится. Даже в последнем гейме, когда он подавал, я чувствовал, что смогу взять несколько мячей, что мне представится возможность — так и произошло. Было здорово вернуться в матч. Я почувствовал себя заново рожденным! И каким же прекрасным способ удалось закончить эту игру», — приводит слова Циципаса сайт ATP.

Греческий теннисист обыграл россиянина со счетом 6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1). Медведев после этого поражения лишился шансов на выход в плей-офф Итогового турнира.

Из «Красной группы» уже вышел Новак Джокович, а второе место в пятницу, 18 ноября, разыграют Циципас и россиянин Андрей Рублев.

Источник: ATP
Теннис
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
1
0
Читайте также
Ушел из жизни автор уникального рекорда. Форвард сборной СССР забил 8 голов в одном матче
Джоковичу простили сагу с прививкой в Австралии. Простил ли Новак своих гонителей?
Профессор из США предрек РФ роль одной из стран-основательниц нового миропорядка
МВД задержало замглавы Херсонской области по делу об экономическом преступлении
Президент Украины Зеленский отказался от эвакуации населения для мотивации военных
СБУ объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова
Материалы сюжета: Итоговый турнир ATP Finals 2022: основные материалы и обзоры
Медведев — о поражении Циципасу: «Мне нужно было лучше играть и лучше подавать»
Крах Медведева. Даниил потерял шансы взять финальный титул в сезоне
Медведев проиграл Циципасу на Итоговом турнире ATP
Джокович получил визу для участия в Australian Open в 2023 году
Джокович взял реванш у Рублева за «баранку» в Белграде. Новак в полуфинале Итогового
Веснина о шансах Медведева и Рублева выйти из группы на Итоговом турнире: «Это будет лотереей»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев — о поражении Циципасу: «Мне нужно было лучше играть и лучше подавать»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости