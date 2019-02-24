Стефанос Циципас: "После Australian Open во мне потухла искра. Мне казалось, что я не могу ее снова зажечь"

Грек Стефанос Циципас прокомментировал свою победу на ATP турнире в Марселе. В финальном матче он обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина - 7:5, 7:6(7:5).

- Я доволен, - приводит официальный сайт тура слова Циципаса. - На этой неделе я был под давлением, потому что знал, что меня ждут сильные соперники.Когда что-то для тебя очень важно, ты нервничаешь больше, чем обычно. Рад, что справился с волнением и сыграл так, как надо. После Australian Open во мне потухла искра, и я был очень расстроен, потому что мне казалось, что я не могу ее снова зажечь. На этой неделе ко мне снова вернулся голод. Очень надеюсь, что он сохранится, потому что в туре много игроков, которые борются за одно и то же.

20-летний Циципас сыграл в четвертом финале за последний год и выиграл второй титул. В октябре прошлого года он победил на турнире в Стокгольме.