Стефанос Циципас: «Пока не знаю, что делать с Медведевым»

Грек Стефанос Циципас рассказал об ожиданиях от встречи с россиянином Даниилом Медведевым в матче группового этапа Итогового турнира ATP. Все пять очных встреч закончились победой Медведева.

— На Итоговом не бывает простых матчей, так что даже не знаю, с кем будет легче, — циирует грека gotennis со ссылкой на SDNA. — Здесь важен каждый матч, поэтому нужно всегда выкладываться на полную. Любая деталь может послужить ключом к победе, потому что в Лондоне играют только лучшие.



С Медведевым мы играли пять раз, но я пока не знаю, что с ним делать. Он умеет думать и понимает, как вести себя в больших матчах. Даня быстрый, его подачу трудно принимать. Игра с ним — это всегда вызов.