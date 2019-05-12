Стефанос Циципас: "Победа над Надалем много значит для меня"

Греческий теннисист Стефанос Циципас, который выиграл у испанца Рафаэля Надаля (6:4, 2:6, 6:3) в полуфинале турнира АТР в Мадриде (Испания), прокомментировал свою победу. Он отметил, что ему было очент важно переиграть вторую ракетку мира.

– Эта победа очень много для меня значит, – приводит пресс-служба АТР слова Циципаса. – Я очень рад, что смог себя показать и провел один из лучших матчей в этом году. Я очень доволен тем, что могу бороться, ловить волну, наслаждаться теннисом. Очень приятно так играть. Эта победа приносит невероятные чувства.

Вы не можете представить мое облегчение, это просто невероятно. Не хочу это говорить, но в какой-то момент нашего противостояния даже я почти потерял надежду. Я проиграл Надалю три матча подряд. В Торонто был близок к победе, и это придало мне уверенности, что я могу победить его в будущем. Однако потом я был бессилен. Но теперь я очень рад, что смог это преодолеть.

В финале я должен сыграть так же, как сегодня. Должен быть психологически готов к сложному матчу. Теннис Новака сейчас находится в довольно хорошем состоянии, так что будет непросто. На этой неделе у него были хорошие победы, так что нужно быть готовым. Уверен, он хочет взять титул так же сильно, как и я.

В финале Циципас сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.