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Стефанос Циципас: «Отец меня накажет и запрет в моей комнате на три дня»

12:28
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Греческий теннисист Стефанос Циципас сожалеет о том, что дал волю эмоциям во время матча ATP Cup с австралийцем Ником Кирьосом. После проигранного первого сета Циципас разбил в сердцах ракетку и задел по руке своего отца и капитана сборной Греции Апостолоса Циципаса.

— Это произошло случайно, — цитирует AFP Циципаса. — Я не собирался так делать. Мы сразу все забыли и двигаемся дальше. Такие вещи случаются. Но я не хотел так поступать. Все складывалось не так, как хотелось. Что же, видимо, отец меня накажет и запрет в моей комнате на три дня.

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