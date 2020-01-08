Стефанос Циципас: «Отец меня накажет и запрет в моей комнате на три дня»

Греческий теннисист Стефанос Циципас сожалеет о том, что дал волю эмоциям во время матча ATP Cup с австралийцем Ником Кирьосом. После проигранного первого сета Циципас разбил в сердцах ракетку и задел по руке своего отца и капитана сборной Греции Апостолоса Циципаса.

— Это произошло случайно, — цитирует AFP Циципаса. — Я не собирался так делать. Мы сразу все забыли и двигаемся дальше. Такие вещи случаются. Но я не хотел так поступать. Все складывалось не так, как хотелось. Что же, видимо, отец меня накажет и запрет в моей комнате на три дня.