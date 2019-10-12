Стефанос Циципас: «Нужно вывести Медведева из зоны комфорта»

Представитель Греции Стефанос Циципас поделился ожиданиями от встречи с Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Шанхае (Китай). Первая ракетка России ведет по личным встречам со счетом 4:0.

— Он играет не так, как все, с кем я встречался в этом сезоне, — цитирует грека официальный сайт ATP Tour. — Даниил силен психологически, но победа над Джоковичем придаст мне уверенности. Надеюсь, что смогу продемонстрировать свой максимум. Нужно вывести его из зоны комфорта.

«Он заслужил эту победу». Джокович — о поражении от Циципаса