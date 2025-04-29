Теннис
29 апреля, 18:42

Музетти выбил Циципаса с «мастерса» в Мадриде

Алина Савинова

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти в двух сетах победил грека Стефаноса Циципаса в третьем круге турнира в Мадриде.

Матч длился 1 час 56 минут и завершился со счетом 7:5, 7:6 (7:3) в пользу итальянца.

В четвертом круге «мастерса» в столице Испании Музетти сыграет против представителя Австралии Алекса Де Минаура.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Лоренцо Музетти (Италия, 10) — Стефанос Циципас (Греция, 17) — 7:5, 7:6 (7:3)

