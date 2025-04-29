Музетти выбил Циципаса с «мастерса» в Мадриде
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти в двух сетах победил грека Стефаноса Циципаса в третьем круге турнира в Мадриде.
Матч длился 1 час 56 минут и завершился со счетом 7:5, 7:6 (7:3) в пользу итальянца.
В четвертом круге «мастерса» в столице Испании Музетти сыграет против представителя Австралии Алекса Де Минаура.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Лоренцо Музетти (Италия, 10) — Стефанос Циципас (Греция, 17) — 7:5, 7:6 (7:3)
