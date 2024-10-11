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Циципас — о завершении карьеры Надаля: «Величие — это не только победы»

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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал завершение карьеры легендарного испанца Рафаэля Надаля.

«Я провел бесчисленное количество ночей, мечтая повторить его наследие, движимый его неустанным духом и непревзойденной страстью к игре. Его история научила меня тому, что величие — это не только победы, это стойкость, смирение и смелость преследовать свои мечты, несмотря ни на что.

Последним турниром в карьере 38-летнего испанца станет Кубок Дэвиса, который состоится в ноябре.

Надаль является рекордсменом по количеству побед на «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде (14), всего на его счету 22 титула турниров «Большого шлема». Испанец дважды побеждал на Олимпийских играх.

Рафаэль Надаль
Стефанос Циципас
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