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Допинг

18 февраля 2025, 17:55

Циципас — о трехмесячной дисквалификации Синнера: «Не могу судить его»

Алина Савинова

Греческий теннисист Стефанос Циципас отреагировал на трехмесячную дисквалификацию итальянца Янника Синнера за нарушение антидопинговых правил.

ВАДА отстранило первую ракетку мира с 9 февраля по 4 мая этого года из-за двух положительных допинг-проб на метаболит клостебола, которые были сданы в марте 2024-го.

«Не могу судить его, потому что я действительно не знаю, что там произошло. Это сложная ситуация. Я пытаюсь представить себя в подобных обстоятельствах, зная, что меня в чем-то обвиняют, но в этом нет полностью моей вины. Не знаю, что сказать. Это то, что не хотелось бы комментировать, потому что я не знаю точно, что за этим стоит», — сказал Циципас в интервью BB Tennis.

Новак Джокович.Джокович о краткосрочной дисквалификации Синнера: «Я и многие игроки считаем это странным»

Ранее россиянин Андрей Рублев раскритиковал систему контроля допинга на фоне скандала с Синнером. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович заявил, что некоторые игроки не считают процесс над итальянцем справедливым.

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Теннис
Стефанос Циципас
Янник Синнер
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