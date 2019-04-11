Стефанос Циципас: "Каждый день думаю о том, что рано или поздно стану первой ракеткой мира"

Грек Стефанос Циципас рассказал о своем желании возглавить рейтинг ATP. Он отметил, что часто думает об этом.

– Каждый день я думаю о том, что рано или поздно стану первой ракеткой мира, – приводит Tennis World USA слова Циципаса. – Когда вы находитесь в моем положении, вы чувствуете возможность оказаться ближе к вершине. Почему бы нет? Это может оказывать некоторое давление. Я знаком с игроками, которые выше меня в рейтинге, и если мне удастся и дальше держаться на их уровне, то в итоге я смогу занять их место.

Циципас – первый грек, вошедший в топ-100 мирового теннисного рейтинга. Он также является победителем двух турниров ATP в одиночном разряде.