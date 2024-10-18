Циципас проиграл Легечке в четвертьфинале турнира в Антверпене
Грек Стефанос Циципас уступил чеху Иржи Легечке в четвертьфинале турнира в Антверпене — 4:6, 4:6.
Матч длился 1 час 25 минут.
33-я ракетка мира вышел в полуфинал турнира в Бельгии и встретится с победителем матча Маркос Гирон (США, 8) — Зизу Бергс (Бельгия).
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 690 135 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Иржи Легечка (Чехия, 5) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 6:4, 6:4
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