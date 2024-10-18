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Циципас проиграл Легечке в четвертьфинале турнира в Антверпене

Руслан Минаев
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Грек Стефанос Циципас уступил чеху Иржи Легечке в четвертьфинале турнира в Антверпене — 4:6, 4:6.

Матч длился 1 час 25 минут.

33-я ракетка мира вышел в полуфинал турнира в Бельгии и встретится с победителем матча Маркос Гирон (США, 8) — Зизу Бергс (Бельгия).

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 690 135 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Иржи Легечка (Чехия, 5) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 6:4, 6:4

Теннис
Стефанос Циципас
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