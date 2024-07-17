Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Гштааде

Грек Стефанос Циципас победил серба Хамада Меджедовича во втором круге турнира в Гштааде (Швейцария) — 7:6 (8:6), 6:3.

Матч длился 1 час 45 минут. Циципас реализовал 1 брейк-пойнт из 4. У Меджедовича — ни одного реализованного брейк-пойнта после 5 попыток.

12-я ракетка мира вышел в четвертьфинал турнира и сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Хамад Меджедович (Сербия) — 7:6 (8:6), 6:3