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Сегодня, 19:06

Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Гштааде

Руслан Минаев
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Стефанос Циципас.
Фото Global Look Press

Грек Стефанос Циципас победил серба Хамада Меджедовича во втором круге турнира в Гштааде (Швейцария) — 7:6 (8:6), 6:3.

Матч длился 1 час 45 минут. Циципас реализовал 1 брейк-пойнт из 4. У Меджедовича — ни одного реализованного брейк-пойнта после 5 попыток.

12-я ракетка мира вышел в четвертьфинал турнира и сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Хамад Меджедович (Сербия) — 7:6 (8:6), 6:3

Теннис
Стефанос Циципас
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