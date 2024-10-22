Циципас победил Черундоло в первом круге турнира в Базеле

Грек Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира в Базеле.

11-я ракетка мира в первом круге обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в трех сетах — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4). Матч длился 2 часа 34 минуты. Циципас во втором сете вел со счетом 4:2 и 40:15 на подаче соперника.

Грек во втором круге сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 256 480 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4)