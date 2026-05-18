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Циципас вышел во второй круг турнира в Женеве

Руслан Минаев

Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился во второй круг турнира в Женеве.

На старте он обыграл француза Джованни Мпетши Перрикара со счетом 6:4, 7:6 (10:8). Матч длился 1 час 33 минуты.

Соперником Циципаса станет американец Лернер Тьен.

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 612 620 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, WC) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — 6:4, 7:6 (10:8)

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Стефанос Циципас
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