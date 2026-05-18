Циципас вышел во второй круг турнира в Женеве
Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился во второй круг турнира в Женеве.
На старте он обыграл француза Джованни Мпетши Перрикара со счетом 6:4, 7:6 (10:8). Матч длился 1 час 33 минуты.
Соперником Циципаса станет американец Лернер Тьен.
Женева (Швейцария)
Турнир ATP Gonet Geneva Open
Призовой фонд 612 620 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Стефанос Циципас (Греция, WC) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — 6:4, 7:6 (10:8)
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