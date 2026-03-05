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5 марта, 09:58

Шаповалов обыграл Циципаса и вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Ярошенко

Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл грека Стефаноса Циципаса в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе — 6:2, 3:6, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 48 минут.

Шаповалов 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Циципаса ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В следующем круге 26-летний Шаповалов встретится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Денис Шаповалов (Канада) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:2, 3:6, 6:4

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Теннис
Денис Шаповалов
Стефанос Циципас
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