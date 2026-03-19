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19 марта, 23:40

Циципас вышел во второй круг «мастерса» в Майами

Руслан Минаев

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира ATP 1000 в Майами.

51-я ракетка мира в первом круге обыграл британца Артура Фери со счетом 6:1, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час 35 минут.

Соперником Циципаса станет австралиец Алекс де Минаур.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция) — Артур Фери (Великобритания, Q) — 6:1, 7:6 (7:4)

Райлли Опелка (США) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:5)

Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — 2:6, 6:3, 7:6 (7:3)

Маттео Берреттини (Италия) — Александр Мюллер (Франция) — 6:4, 6:2

Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — Денис Шаповалов (Канада) — 7:5, 6:3

Мартин Ландалусе (Испания, Q) — Маркос Гирон (США) — 6:3, 7:6 (8:6)

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Денис Шаповалов
Маттео Берреттини
Стефанос Циципас
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