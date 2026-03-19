Циципас вышел во второй круг «мастерса» в Майами
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира ATP 1000 в Майами.
51-я ракетка мира в первом круге обыграл британца Артура Фери со счетом 6:1, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час 35 минут.
Соперником Циципаса станет австралиец Алекс де Минаур.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Стефанос Циципас (Греция) — Артур Фери (Великобритания, Q) — 6:1, 7:6 (7:4)
Райлли Опелка (США) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:5)
Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — 2:6, 6:3, 7:6 (7:3)
Маттео Берреттини (Италия) — Александр Мюллер (Франция) — 6:4, 6:2
Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — Денис Шаповалов (Канада) — 7:5, 6:3
Мартин Ландалусе (Испания, Q) — Маркос Гирон (США) — 6:3, 7:6 (8:6)