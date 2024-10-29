Циципас вышел в третий круг «мастерса» в Париже
Грек Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира серии ATP 1000 в Париже.
11-я ракетка мира победил чилийца Алехандро Табило — 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 8 минут.
В третьем круге «мастерса» Циципас встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло, который победил россиянина Андрея Рублева.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 10) — Алехандро Табило (Чили) — 6:3, 6:4
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