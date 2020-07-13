Стефан Циципас — Хачанову: «Единственное место, которое тебе стоит посетить в Греции — барбершоп»
05:17
Стефанос Циципас ответил Карену Хачанову. Ранее россиянин посетил Грецию и удивился, почему Стефанос не показывает ему достопримечательности страны.
«Единственное место, куда тебя нужно отвести в моей стране — это парикмахерская. Какая тебе Греция?», — написал Циципас в Twitter.
«Думал, ты не знаешь, как выглядит барбершоп. Подожду тебя, сходим вместе», — отреагировал Карен.
Российский теннисист примет участие в турнире в Берлине с 17 по 19 июля.
«Я у тебя на родине. Почему не показываешь мне красоты Греции?» Хачанов — Циципасу
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