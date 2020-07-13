Стефанос Циципас ответил Карену Хачанову. Ранее россиянин посетил Грецию и удивился, почему Стефанос не показывает ему достопримечательности страны.

«Единственное место, куда тебя нужно отвести в моей стране — это парикмахерская. Какая тебе Греция?», — написал Циципас в Twitter.

«Думал, ты не знаешь, как выглядит барбершоп. Подожду тебя, сходим вместе», — отреагировал Карен.

Российский теннисист примет участие в турнире в Берлине с 17 по 19 июля.

«Я у тебя на родине. Почему не показываешь мне красоты Греции?» Хачанов — Циципасу