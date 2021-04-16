Стало известно время начала полуфинала на турнире в Монте-Карло между Рублевым и Руудом
21:46
Официальный сайт АТР опубликовал время начала полуфинального матча турнира в Монте-Карло (Монако) между Андреем Рублевым и Каспером Руудом.
Встреча Рублев — Рууд состоится в субботу, 17 апреля. Начало — в 16.00 (мск).
В 1/4 финала россиянин в трех сетах впервые в карьере обыграл Рафаэля Надаля, а норвежец в двух партиях справился с итальянцем Фабио Фоньини.
Во втором полуфинале сойдутся грек Стефанос Циципас и британец Дэниэл Эванс.
? A NEW ATP MASTERS 1000 CHAMPION IN MONTE-CARLO ?— ATP Tour (@atptour) April 16, 2021
?? Evans v. Tsitsipas ??
?? Rublev v. Ruud ??
Who will it be? ? #RolexMCMasters
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