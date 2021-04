Стало известно время начала полуфинала на турнире в Монте-Карло между Рублевым и Руудом

Официальный сайт АТР опубликовал время начала полуфинального матча турнира в Монте-Карло (Монако) между Андреем Рублевым и Каспером Руудом.

Встреча Рублев — Рууд состоится в субботу, 17 апреля. Начало — в 16.00 (мск).

В 1/4 финала россиянин в трех сетах впервые в карьере обыграл Рафаэля Надаля, а норвежец в двух партиях справился с итальянцем Фабио Фоньини.

Во втором полуфинале сойдутся грек Стефанос Циципас и британец Дэниэл Эванс.

? A NEW ATP MASTERS 1000 CHAMPION IN MONTE-CARLO ?



?? Evans v. Tsitsipas ??

?? Rublev v. Ruud ??



Who will it be? ? #RolexMCMasters