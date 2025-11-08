Теннис
8 ноября, 22:46

Стали известны все участники Итогового турнира АТР, Джокович подтвердил снятие

Стали известны все участники Итогового турнира АТР
Ана Горшкова
Корреспондент

Пятая ракетка мира Новак Джокович подтвердил снятие с Итогового турнира ATP-2025.

«Я действительно с нетерпением ждал возможности сыграть в Турине и показать все, на что способен, но после сегодняшнего финала в Афинах с грустью сообщаю, что вынужден сняться с турнира из-за травмы. Мне очень жаль болельщиков, которые хотели увидеть мою игру — ваша поддержка значит для меня невероятно много», — написал Джокович в своих соцсетях.

Место Джоковича на турнире займет Лоренцо Музетти, которого серб переиграл в финале турнира в Афинах 8 ноября. Обновленные составы групп выглядят следующим образом:

Группа Джимми Коннорса: Карлос Алькарас (Испания), Лоренцо Музетти (Италия), Тэйлор Фритц (США), Алекс Де Минаур (Австралия).

Группа Бьорна Борга: Янник Синнер (Италия), Александр Зверев (Германия), Бен Шелтон (США), Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Итоговый турнир АТР пройдет в Турине с 9 по 16 ноября.

