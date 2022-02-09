Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 23:38

Стали известны условия участия Джоковича на турнире в Индиан-Уэллсе

Джокович должен предъявить доказательство полной вакцинации для выступления в Индиан-Уэллсе
Иван Шитик
Корреспондент

Сербский теннисист Новак Джокович включен в список участников турнира в Индиан-Уэллсе. Но он должен предъявить доказательство полной вакцинации, чтобы принять участие в турнире, сообщает Marca.

Ранее Джокович, ставший победителем Australian Open в 2021 году, был депортирован из Австралии 16 января. Звезде тенниса также запретили посещать страну в течение трех лет. 14 января австралийские власти аннулировали визу сербского спортсмена и приняли решение о его депортации.

Проблемы Джоковича возникли из-за того, что виза серба не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса. Кроме того, в документах были обнаружены несоответствия заявленных сведений реальным данным.

Новак Джокович
2
2
Читайте также
Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно
Так до «золота» хоккеисты не доедут: главные выводы после скромной победы России над Швейцарией
Материалы сюжета: Ковид против спорта: Олимпиада, европейский футбол, КХЛ и другие лиги
Тренер сборной Украины разочарован системой тестирования на ковид на Олимпиаде в Пекине
Вратарь «Байера» Градецки выздоровел после коронавируса
Малкин может сыграть за «Питтсбург» в матче с «Нью-Джерси»
Жамнов о тестах на коронавирус: «От нас мало что зависит. Ждем результаты с тревогой»
Полузащитник «Баварии» Мусиала заразился коронавирусом
Перед вылетом в Пекин конькобежец сдал 45 ПЦР-тестов, а потом потерял свой багаж. Шокирующая история
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Циципас обыграл Давидовича Фокину в первом раунде турнира в Роттердаме
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости