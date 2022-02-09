Стали известны условия участия Джоковича на турнире в Индиан-Уэллсе

Сербский теннисист Новак Джокович включен в список участников турнира в Индиан-Уэллсе. Но он должен предъявить доказательство полной вакцинации, чтобы принять участие в турнире, сообщает Marca.

Ранее Джокович, ставший победителем Australian Open в 2021 году, был депортирован из Австралии 16 января. Звезде тенниса также запретили посещать страну в течение трех лет. 14 января австралийские власти аннулировали визу сербского спортсмена и приняли решение о его депортации.

Проблемы Джоковича возникли из-за того, что виза серба не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса. Кроме того, в документах были обнаружены несоответствия заявленных сведений реальным данным.