Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 09:31

Стали известны соперники Медведева, Рублева и Хачанова в турнире в Аделаиде

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Стали известны соперники российских теннисистов Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова по турниру в Аделаиде. Сегодня, 31 декабря, состоялась его жеребьевка.

Медведев встретится с итальянцем Лоренцо Сонего, Андрей Рублев сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, Карен Хачанов проведет матч с теннисистом из Аргентины Педро Качином.

Первый «сеяный» в турнире Новак Джокович встретится с французом Констаном Летьеном.

Турнир пройдет с 1 по 8 января.

Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Новак Джокович
0
Читайте также
За что в России ненавидят Овечкина? Такие люди есть, и их немало
Российский нападающий выдал лучший матч в карьере. Он набрал 4 очка!
Bloomberg сообщило о падении состояния Маска на $200 млрд
В США указали на риски поставок ЗРК Patriot Украине
Военный эксперт раскрыл детали новой тактики ВС РФ на Украине
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович — о прибытии в Австралию: «Я возвращаюсь с положительными эмоциями»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости