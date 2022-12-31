Стали известны соперники Медведева, Рублева и Хачанова в турнире в Аделаиде

Стали известны соперники российских теннисистов Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова по турниру в Аделаиде. Сегодня, 31 декабря, состоялась его жеребьевка.

Медведев встретится с итальянцем Лоренцо Сонего, Андрей Рублев сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, Карен Хачанов проведет матч с теннисистом из Аргентины Педро Качином.

Первый «сеяный» в турнире Новак Джокович встретится с французом Констаном Летьеном.

Турнир пройдет с 1 по 8 января.