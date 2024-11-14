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Сегодня, 01:42

Стали известны шансы Рублева на выход в полуфинал Итогового турнира ATP

Евгений Козинов
Корреспондент
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После двух туров Итогового турнира ATP российский теннисист Андрей Рублев занимает 4-е место в группе B. После двух матчей у него 0 очков: поражения от Карлоса Алькараса и Александра Зверева.

В плей-офф выйдут два теннисиста из группы. Зверев с двумя победами лидирует, Каспер Рууд и Алькарас занимают 2 и 3 места соответственно, выиграв по одному матчу.

Если в третьем туре Зверев победит Алькараса в 2-х сетах, а Рублев выиграет у Рууда в 2-х сетах, тогда Зверев станет победителем группы, а оставшиеся места будут распределяться по проценту выигранных сетов.

Андрей Рублев. Рублев проиграл больному Алькарасу. Провальная серия россиянина в Турине продолжается
Теннис
Андрей Рублев
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