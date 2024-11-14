Стали известны шансы Рублева на выход в полуфинал Итогового турнира ATP

После двух туров Итогового турнира ATP российский теннисист Андрей Рублев занимает 4-е место в группе B. После двух матчей у него 0 очков: поражения от Карлоса Алькараса и Александра Зверева.

В плей-офф выйдут два теннисиста из группы. Зверев с двумя победами лидирует, Каспер Рууд и Алькарас занимают 2 и 3 места соответственно, выиграв по одному матчу.

Если в третьем туре Зверев победит Алькараса в 2-х сетах, а Рублев выиграет у Рууда в 2-х сетах, тогда Зверев станет победителем группы, а оставшиеся места будут распределяться по проценту выигранных сетов.