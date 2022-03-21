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Сегодня, 21:31

Стали известны потенциальные соперники Медведева, Рублева и Хачанова на турнире в Майами

Иван Шитик
Корреспондент
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Стали известны результаты жеребьевки основной сетки турнира в Майами, который начнется 23 марта.

Россиянин Даниил Медведев получил первый номер посева и начнет со второго круга, где сыграет с Энди Маррем или Федерико Дельбонисом.

В одну четверть с ним попали Хуберт Хуркач и Аслан Карацев, на которого выйдет Аляж Бедене или Юго Эмбер.

Во второй четверти оказался Карен Хачанов, который встретится с Томми Полом или Бенжаменом Бонзи.

В третьей — Андрей Рублев, который сыграет с Ником Кирьосом или Адрианом Маннарино.

Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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