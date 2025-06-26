Стали известны полуфинальные пары турнира на Мальорке
Определились полуфиналисты турнира на Мальорке.
Француз Корантен Муте сыграет с американцем Алексом Микельсеном. Нидерландец Таллон Грикспур встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Игры пройдут 27 июня.
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships presented by Waterdrop
Призовой фонд 596 035 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Корантен Муте (Франция) — Лернер Тин (США) — 6:2, 7:5
Алекс Микельсен (США, 3) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 7) — 6:4, 7:6 (7:4)
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — Хамад Меджедович (Сербия) — 3:6, 6:1, 6:4
Таллон Грикспур (Нидерланды, 4) — Габриэль Диалло (Канада, 6) — 6:4, 6:4
