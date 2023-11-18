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Сегодня, 20:05

Стала известна сумма призовых Медведева за Итоговый турнир ATP 2023 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев завершил свое выступление на Итоговом турнире ATP в Турине. В полуфинале он проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 1:6.

За четыре матча турнира Медведев получит 1 миллион 105 тысяч 500 долларов.

Эта сумма складывается из призовых за участие (4 матча) — 325 500 долларов, а также двух бонусов за победу в двух матчах группы — 390 000 долларов за игру.

Синнер за победу в полуфинале получит 1 495 500 долларов.

В финале Итогового турнира ATP 22-летний итальянец сыграет с победителем пары Новак Джокович — Карлос Алькарас. Общий призовой фонд составил 15 миллионов долларов.

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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