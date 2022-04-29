Стала известна сетка турнира серии «мастерс» в Мадриде.

Под первым номером посеян сербский теннисист Новак Джокович. Под вторым номером — немец Александр Зверев. Третий — Рафаэль Надаль.

Из россиян выше остальных посеян Андрей Рублев, который выступит под шестым номером.

Аслан Карацев сыграет с победителем квалификации. Карен Хачанов — с Люкой Пуем.

Действующим победителем «мастерса» является Александр Зверев, который в прошлом году переиграл в финале Маттео Берреттини (6:7 (8:10), 6:4, 6:3).

Турнир пройдет с 1 по 8 мая.