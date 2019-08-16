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Стала известна дата свадьбы Надаля. На ней будет даже бывший король Испании

16 августа 2019, 12:08
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18-кратный обладатель титулов «Большого шлема» Рафаэль Надаль и его подруга Мария Франциска Перелло поженятся 19 октября на Мальорке в городе Пуэрто-Польенса, сообщает Majorca Daily Bulletin.

Церемония пройдет в полдень в том же поместье Ла-Форталеза, что и нападающего «Реала» Гарета Бэйла. Ожидается, что торжество посетят теннисисты Фелисиано Лопес и Фернандо Вердаско, а также бывший король Испании Хуан Карлос.

Отметим, что ранее испанец отказался от участия в турнире ATP в Цинциннати.

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