Стала известна дата свадьбы Надаля. На ней будет даже бывший король Испании

18-кратный обладатель титулов «Большого шлема» Рафаэль Надаль и его подруга Мария Франциска Перелло поженятся 19 октября на Мальорке в городе Пуэрто-Польенса, сообщает Majorca Daily Bulletin.

Церемония пройдет в полдень в том же поместье Ла-Форталеза, что и нападающего «Реала» Гарета Бэйла. Ожидается, что торжество посетят теннисисты Фелисиано Лопес и Фернандо Вердаско, а также бывший король Испании Хуан Карлос.

Отметим, что ранее испанец отказался от участия в турнире ATP в Цинциннати.