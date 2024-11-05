Стал известен состав участников Итогового турнира ATP после снятия Джоковича
Стало известно, кто из теннисистов примет участие в Итоговом турнире ATP.
5 ноября серб Новак Джокович сообщил в соцсетях о снятии с турнира из-за повреждения. В связи с этим восьмым участником стал россиянин Андрей Рублев, который занимает девятую строчку в чемпионской гонке.
Итоговый состав участников:
- Янник Синнер (Италия)
- Александр Зверев (Германия)
- Карлос Алькарас (Испания)
- Даниил Медведев (Россия)
- Тэйлор Фритц (США)
- Каспер Рууд (Норвегия)
- Алекс Де Минаур (Австралия)
- Андрей Рублев (Россия).
Кроме того, в качестве запасных на турнир будут заявлены Григор Димитров (Болгария) и Стефанос Циципас (Греция).
Итоговый турнир ATP-2024 пройдет в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. В прошлом сезоне победителем стал Джокович, обыгравший в финале Янника Синнера.
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