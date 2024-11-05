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Сегодня, 14:04

Стал известен состав участников Итогового турнира ATP после снятия Джоковича

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Стало известно, кто из теннисистов примет участие в Итоговом турнире ATP.

5 ноября серб Новак Джокович сообщил в соцсетях о снятии с турнира из-за повреждения. В связи с этим восьмым участником стал россиянин Андрей Рублев, который занимает девятую строчку в чемпионской гонке.

Итоговый состав участников:

  • Янник Синнер (Италия)
  • Александр Зверев (Германия)
  • Карлос Алькарас (Испания)
  • Даниил Медведев (Россия)
  • Тэйлор Фритц (США)
  • Каспер Рууд (Норвегия)
  • Алекс Де Минаур (Австралия)
  • Андрей Рублев (Россия).

Кроме того, в качестве запасных на турнир будут заявлены Григор Димитров (Болгария) и Стефанос Циципас (Греция).

Итоговый турнир ATP-2024 пройдет в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. В прошлом сезоне победителем стал Джокович, обыгравший в финале Янника Синнера.

Теннис
Алекс де Минаур
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
Тэйлор Фритц
Янник Синнер
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