Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

15 апреля, 20:36

Соперником Рублева во втором круге турнира в Барселоне станет Давидович-Фокина

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Стал известен соперник россиянина Андрея Рублева во втором круге турнира серии ATP 500 в Барселоне.

Им станет испанец Алехандро Давидович-Фокина, который на старте турнира победил швейцарца Стэна Вавринку со счетом 6:1, 6:4. Матч длился 1 час 11 минут.

Матч Рублева и Давидович-Фокины состоится 17 апреля.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 889 200 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 6:1, 6:4

Андрей Рублев
Стэн Вавринка
Читайте также
Станишич толкнул бол-боя на последних секундах матча Лиги чемпионов
В Сербии новым премьером стал профессор медицины. Что нужно знать
IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак
Дело генерала Шамарина. Как военный со скромными доходами получал миллионы за покровительство
Ефимова проиграла Чикуновой на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом
Драка в ночном клубе, сломанная челюсть и годы вражды. История лютой ненависти между Овечкиным и Малкиным
Популярное видео
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Березкин может уехать в НХЛ, Демидов забил за «Монреаль»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Хет-трик форварда «Спартака», поражение «Авангарда» в Ярославле
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бублик проиграл Бергсу в первом круге турнира в Мюнхене

70-я ракетка мира Навоне за три часа победил Оже-Альяссима в первом круге турнира в Мюнхене

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости