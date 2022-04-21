Стал известен соперник Рублева в третьем круге турнира в Белграде
Японский теннисист Таро Даниэль вышел в третий круг турнира ATP в Белграде.
Во втором круге он обыграл Хольгера Витуса Недсков Руне из Дании со счетом 6:3, 6:7 (1:7), 6:3. Игра продолжалась 2 часа 39 минут.
В следующем раунде Таро сыграет с российским теннисистом Андреем Рублевым, который ранее победил чеха Иржи Легечку (4:6, 7:6 (7:1), 6:2).
Белград (Сербия)
Турнир ATP Serbia Open
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Таро Даниэль (Япония, Q) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания) — 6:3, 6:7 (1:7), 6:3
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