Стаховский и Гранольерс выиграли турнир в Ньюпорте в парном разряде

Испанец Марсель Гранольерс и украинец Сергей Стаховский стали победителями турнира ATP в Ньюпорте в парном разряде. В финале они переиграли сальвадорца Марсело Аревало и мексиканца Мигеля Анхеля Рейеса-Варелу.
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Hall of Fame Open
Призовой фонд 583 585 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Финал
Марсель Гранольерс/Сергей Стаховский (Испания/Украина) – Марсело Аревало/Мигель Анхель Рейес-Варела (Сальвадор/Мексика) – 6:7 (10:12), 6:4, 13:11
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