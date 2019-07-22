Стаховский и Гранольерс выиграли турнир в Ньюпорте в парном разряде

Испанец Марсель Гранольерс и украинец Сергей Стаховский​ стали победителями турнира ATP в Ньюпорте в парном разряде. В финале они переиграли сальвадорца Марсело Аревало и мексиканца Мигеля Анхеля Рейеса-Варелу.

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Hall of Fame Open

Призовой фонд 583 585 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Финал

Марсель Гранольерс/Сергей Стаховский (Испания/Украина) – Марсело Аревало/Мигель Анхель Рейес-Варела (Сальвадор/Мексика) – 6:7 (10:12), 6:4, 13:11