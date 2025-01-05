Сборная США выиграла United Cup-2025
Американский теннисист Тейлор Фриц принес победу своей команде, одолев поляка Хуберта Хуркача. Ранее Коко Гауфф победила Игу Свентек.
Встреча продолжалась 2 часа 19 минут и завершилась победой 4-й ракетки мира Фрица со счетом 6:4, 5:7, 7:6 (7:4).
В стартовом матче турнира США против Польши третья ракетка мира WTA Кори Гауфф одержала победу над второй ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свентек, со счетом 6:4, 6:4.
Австралия
Объединенный Кубок. Плей-офф
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал (Сидней)
США — Польша
Коко Гауфф — Ига Свентек — 6:4, 6:4
Тэйлор Фритц — Хуберт Хуркач — 6:4, 5:7, 7:6 (7:4)
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