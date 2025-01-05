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Сегодня, 14:58

Сборная США выиграла United Cup-2025

Камила Абдурахманова
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Американский теннисист Тейлор Фриц принес победу своей команде, одолев поляка Хуберта Хуркача. Ранее Коко Гауфф победила Игу Свентек.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут и завершилась победой 4-й ракетки мира Фрица со счетом 6:4, 5:7, 7:6 (7:4).

В стартовом матче турнира США против Польши третья ракетка мира WTA Кори Гауфф одержала победу над второй ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свентек, со счетом 6:4, 6:4.

Австралия

Объединенный Кубок. Плей-офф

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал (Сидней)

США — Польша

Коко Гауфф — Ига Свентек — 6:4, 6:4

Тэйлор Фритц — Хуберт Хуркач — 6:4, 5:7, 7:6 (7:4)

Теннис
Ига Свентек
Хуберт Хуркач
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