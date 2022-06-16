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Сегодня, 18:26

Цириак: «Надаль лучший в истории. Джокович и Федерер с ним не на одном уровне»

Цириак считает Надаля лучшим теннисистом в истории
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Бывший румынский теннисист и спортивный менеджер Ион Цириак назвал испанца Рафаэля Надаля лучшим игроком в истории тенниса.

«Рафаэль Надаль лучший из всех. Ни Новак Джокович, ни Роджер Федерер не находятся с ним на одном уровне. В матче с Джоковичем [на «Ролан Гаррос» в этом году] Надаль играл очень и очень хорошо. То, в какой манере он обыграл первую ракетку мира Джоковича. Надаль будет вечной первой ракеткой мира. Надаля не с кем сравнивать, даже с Федерером», — цитирует Цириака Eurosport.

Также Цириак выразил уверенность, что Надаль выиграет следующий «Ролан Гаррос».

На счету испанца 22 победы на турнирах «Большого шлема», что является рекордом Открытой эры тенниса. У Джоковича и Федерера — по 20 побед.

Теннис
Ион Цириак
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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